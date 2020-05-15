شكرا لقرائتكم خبر عن «نادي القضاة» عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة بـ«كورونا»: حالتهم مستقرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، عن متابعة 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بين القضاة وأعضاء النيابة العامة التي تم إخطار غرفة العمليات بها.

وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم النادي، في بيان صحفى، الجمعة، بأنه «في سبيل متابعة غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي للقضاة الأعضاء للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير كافة التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد لا قدر الله، فإن حالات الإصابة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة التي تم الإخطار بها للغرفة ست حالات، خمس منها متواجدة بالمستشفيات وحالة واحدة بالمنزل، وجميعها مستقرة بحمد الله تعالى».

وأضاف المتحدث أن الغرفة تتولى متابعتها منذ الإخطار ومستمرة في التواصل مع الزملاء.