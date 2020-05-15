شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز الإعلامي- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع الصادرات الزراعية المصرية بسبب أزمة كورونا، حيث أن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 821 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 812 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية شهدت طلباً دولياً متزايداً رغم تفشي فيروس كورونا عالمياً، حيث قامت مصر بتصدير نحو 2.23 مليون طن من الفاكهة والخضروات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتصدرت مصر المرتبة الأولى عالمياً للدول المصدرة للموالح، وجاء «البرتقال» في المرتبة الأولى للصادرات الزراعية المصرية بإجمالي صادرات بلغت حوالي 1.2 مليون طن بقيمة بلغت 107 ملايين دولار، بينما جاءت «البطاطس» في المرتبة الثانية على القائمة المصرية، حيث بلغ إجمالي صادراتها 550 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة بلغت 140 مليون دولار.

وفي سياق متصل، ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من 2020 بنسبة بلغت حوالي 2%، لتصل لـ6 مليارات و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.. بينما شهدت الواردات تراجعاً كبيراً بنسبة بلغت حوالي 24% حيث سجلت 13 ملياراً و814 مليون دولار، مقابل 18 ملياراً و233 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقد ساهمت هذه المؤشرات في انخفاض العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة 4 مليارات و566 مليون دولار، أي بنسبة تراجع بلغت 39% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكوى يرجى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة ([email protected]).

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