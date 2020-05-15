شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالى الإصابات يصل 4625 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، خبر عاجل، منذ قليل، تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 4625.
ومن جانب اخر، أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (80 حالة لعمانيين، 242 لغير عمانيين)، ليرتفع إجمالى الحالات المسجلة فى السلطنة إلى 4341 حالة، وأكدت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - تماثل 1303 حالات للشفاء من الفيروس.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية- التي بثت النبأ - ناشدت وزارة الصحة العمانية جميع المقيمين بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة ، وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات ، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.
وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا بعمان، أصدرت عدة قرارات منها : تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى 29 مايو 2020م ، وتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًا كان نوعها ، واستمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان خلال الشهر الفضيل.
من جهتها نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن بيان لوزارة المالية أمس الأربعاء، أن سلطنة عمان ستخفض ميزانيات المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة بنسبة خمسة بالمئة أخرى هذا العام ضمن إجراءات لمكافحة تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وسبق أن خفضت عمان الميزانيات خمسة بالمئة في منتصف أبريل في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا.
وكانت قد توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، تحسن ظروف التمويل بالنسبة لسلطنة عمان في النصف الثاني من 2020، مما يتيح جمع نحو 50 مليون دولار تحتاجها حتى عام 2023، على أن يأتي ثلثا هذا المبلغ تقريبا من إصدار ديون خارجية.
وقالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن تجمع عمان الخمسين مليار دولار تقريبا التي تحتاجها بين عامي 2020 و2023 بأن يأتي 63 بالمئة من هذا المبلغ من إصدارات دين خارجي و18.5 من سحب من أصول محلية وخارجية سائلة و15 بالمئة من دين محلي وثلاثة بالمئة عن طريق صفقات أخرى.
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