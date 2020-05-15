شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وإجمالى الإصابات يصل 4625 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العمانية، خبر عاجل، منذ قليل، تسجيل 284 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي إلى 4625.

ومن جانب اخر، أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (80 حالة لعمانيين، 242 لغير عمانيين)، ليرتفع إجمالى الحالات المسجلة فى السلطنة إلى 4341 حالة، وأكدت الصحة العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - تماثل 1303 حالات للشفاء من الفيروس.