شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تفند شائعة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الكهرباء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مُشددةً على توافر احتياطى كبير من إنتاج الكهرباء يكفى الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وأشارت فى تقرير رصد الشائعات للحكومة إلى نجاح الدولة فى رفع كفاءة شبكات الكهرباء بكل محافظات الجمهورية بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء فى مصر أصبح يحقق احتياطياً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك.

وفى السياق ذاته فقد دخلت مصر مرحلة جديدة فى قطاع الطاقة، وتحولت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء، إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهة للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التى تواكب العالم فى القرن الـ21، فضلاً عن تنفيذ عملية تطوير شاملة لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، والتى ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خاصة خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى تنفيذ الوزارة مشروعات ضخمة من شأنها تحول مصر إلى مركز رئيس لتداول الطاقة، يأتى من بينها مشروع الربط الكهربائى مع دول الجوار، خاصةً دولة السودان، ومشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.