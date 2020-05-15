شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تنفى تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الهجرة ما تردد من أنباء بشأن تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحصيل أى رسوم على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج.

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وأوضحت، فى تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن عملية تسجيل بيانات المصريين العالقين بالخارج الراغبين فى العودة تتم بالمجان دون تحصيل أى رسوم مالية، وذلك من خلال الرابط الإلكترونى الذى أطلقته الوزارة https://forms.gle/j4E6xNSPBdpWsdZS6، دون الإعلان عن أى روابط أخرى للتسجيل، مُحذرة المواطنين العالقين بالخارج من الانسياق وراء أى معلومات مغلوطة أو التسجيل على أى روابط غير رسمية تستهدف استغلالهم.

وأشارت إلى أن الدولة تبنت خطة لإعادة أبنائها العالقين فى الخارج مع توفير كل سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم طوال فترة العزل الصحي، حيث تم إجراء فحص شامل ودقيق لجميع المصريين العائدين من الخارج من قبل إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة، وذلك قبل نقلهم إلى أماكن العزل المخصصة لهم لقضاء فترة العزل، وذلك بهدف التأكد من سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا، كما تم تجهيز المدن الجامعية لاستقبال المصريين العالقين فى الخارج، حيث تطبق إجراءات احترازية ووقائية وفقاً للمعايير الطبية الدولية مع تزويدها بكل الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والفرق الطبية المؤهلة والمدربة على أعلى مستوى لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، وبما يجعلها في الوقت نفسه قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية على وجه السرعة.