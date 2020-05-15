شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار سفنكس يستقبل لأول مرة رحلات العالقين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير اليوم الجمعة وزارة الطيران المدنى من مطار القاهرة الدولي، 6 رحلات طيران دولية 3 منها إلى أبوظبى ورحلة للرياض وأخرى لدبى والأخيرة إلى الكويت لعودة المصريين العالقين نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر، أن تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى 3 رحلات إلى الكويت ودبى والرياض على أن تعود إلى مرسى علم.

كما تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، 3 رحلات إلى أبوظبى منهم رحلتين، سيهبطان بمطار سفنكس بغرب القاهرة، والأخيرة ستهبط بمطار مرسى علم.

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ويعد هذا هو التشغيل الأول لمطار سفنكس فى استقبال طائرات العالقين والذى سيتم نقلهم إلى محافظة بنى سويف مراعاة للبعد الاجتماعى للعالقين، حيث أن غالبيتهم من محافظات قريبة من شمال ووسط الصعيد حيث أماكن الحجر الصحى سواء داخل القاهرة أوخارجها، علي أن يتم فحص جميع ركاب الرحلات من قبل الحجر الصحي في المطار، وسيتم نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة المصرية لقضاء 14 يوما بالعزل.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.