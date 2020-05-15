شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "الشرب بالقاهرة" تكشف سبب انقطاع المياه عن مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، إن انقطاع المياه عن 11 منطقة في القاهرة، اليوم، كان مخططًا له منذ 48 ساعة، بسبب أعمال تخص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بسبب بعض المشروعات في ميدان ابن الحكم وامتداد الزيتون؛ لتحقيق الاتصال المباشر، مع محطتي مسطرد والأميرية، من أجل خدمة منطقة مصر الجديدة في المستقبل، ومنع انقطاع المياه عنها.

وأضاف الشيمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز" الإعلامية خلود زهران ، "جرى قطع المياه من الـ4 فجرًا، والموقف جيد جدًا الآن، حيث جرى إنجاز أكثر من 50% من العمل، وستنتهي الأعمال في الموعد المحدد".

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وتابع أن من المقرر استمرار هذا الانقطاع حتى الرابعة عصرًا، لتدخل البيوت بعدها بساعة أو ساعة ونصف، موضحًا: "هتوصل قبل الفطار"، مؤكدا أن منطقة مصر الجديدة سيكون لديها مصدران للمياه "لو قطع واحد، المصدر التاني هيكون موجود".

وأعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انقطاع المياه عن مناطق "دار السعادة - شارع السباق ومتفرعاته - شارع إسماعيل رمزي ومتفرعاته - منطقة خلف نادي النصر - منطقة السبع عمارات - شارع النزهة - ميدان صلاح الدين - مستشفى جوهر - شارع أسوان - شارع هارون - شارع جلال الدين الدسوقي".