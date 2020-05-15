شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: لا تهاون فى استراد حقوق وممتلكات الدولة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمقر الوزراة لمناقشة عدداً من الملفات التى تهم المواطنين بالمحافظة.

وتم خلال الاجتماع متابعة جهود تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء علي الأراضي الزراعية، واستعرض اللواء عبد المجيد صقر النتائج التي تحققت بالتنسيق بين الأجهزة المحلية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية وترسيخ هيبة الدولة وعدم التهاون في استرداد حقوق وممتلكات الدولة كاملة .

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كما استعرض شعراوي مع المحافظ نسب تنفيذ بعض المشروعات الجارية في عدد من القطاعات ومنها الصرف الصحي ومياه الشرب وجهود تطوير وتجميل بعض الميادين والشوارع الرئيسية، وشدد الزير علي أهمية متابعة اتخاذ كافة التدابير الخاصة بفيروس كورونا في هذه المشروعات لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بها .

وخلال اللقاء تم متابعة جهود المحافظة لتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات وتعقيم وتطهير المنشآت والمباني الحكومية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة ومواقف سيارات النقل وبعض الشوارع للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين .

كما استعرض الوزير والمحافظ جهود تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول علي رضا المواطنين بالمحافظة وعلي رأسها ملف القمامة والمخلفات وما تم تنفيذه فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع التراكمات اليومية، ومتابعة برامج الصيانة للمعدات المستخدمة في جمع القمامة لتعمل بكامل طاقتها وتوفير بعض الصناديق الجديدة للحفاظ علي القمامة حال تدويرها والحد من تبعثرها خارج الصناديق التقليدية ورفع مستوى النظافة بصورة عامة والارتقاء بالمظهر الحضارى.