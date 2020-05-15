شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة : إزالة 9420 مخالفة بناء و12979 مخالفة على أراض زراعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تضمن رصداً لإجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات بناء بمحافظات الجمهورية.
وأشار الوزير فى التقرير إلى أن الجهات المُختصة قامت، خلال الفترة من 18 مارس الماضي وحتى 12 مايو الجاري، بإزالة 9420 مخالفة بناء، بواقع 4809 إزالات على أملاك تابعة للدولة بمساحة 3.756.635 م2، و4611 إزالة تمت على مساحة 7.886.641 م2 من الأملاك الخاصة.
وفيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 12979 مخالفة، بواقع 1331 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 15 ألف فدان، وإزالة 11648 حالة تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3300 فدان.
وشدد رئيس الوزراء على توجيهاته السابقة بضرورة الاستمرار في إزالة جميع مخالفات البناء والتعديات على الفور دون أي تهاون مع أولئك الذين يستغلون الظروف الحالية، لمواجهة فيروس كورونا، ويقومون بالبناء بالمخالفة للقانون، أو التعدى على أملاك الدولة.
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