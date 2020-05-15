محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدي بحسم لحالات الاستيلاء والتعدي والبناء على أراضي أملاك الدولة. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة في مديرية أمن أسيوط عن تأمين تنفيذ 53 قرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدوائر مراكز شرطة ساحل سليم، ومنفلوط، والمحمودية بالبحيرة، وأشمون، وبني سويف، والقرنة بمحافظة الأقصر. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تُزيل 35 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بـ 5 محافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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