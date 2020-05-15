أخبار مصر | طريقة عمل الكسكس المغربي وسلطة الأرز والخضار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر طريقة عمل الكسكس المغربي وسلطة الأرز والخضار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكِ سيدتي، اليوم الجمعة، مائدة رمضانية على الطريقة المغربية، حيث يستعرض موقع الخليج 365 طريقة عمل فطار رمضان، وهو الكسكس المغربي وسلطة الأرز والخضار على الطريقة المغربية الأصلية.

طريقة تحضير الكسكس المغربي:

1 كيلو كسكس

1 كيلو لحم مقطّع الى قطع متوسطة الحجم

500 جرام لفت مقطّع الى أرباع

500 جرام جزر مقطّع الى شرائح عريضة

500 جرام كوسى مقطّعة الى شرائح عريضة

150 جرام حمص منقوع في الماء منذ الليلة السابقة

2 بصلتان مفرومتان

200 جرام زبدة

1 ملعقة صغيرة زعفران

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 باقة كزبرة

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

تحضير عمل الكسكس المغربي:

1_ قومي بوضع الكسكس في وعاء واسكبي فوقه بعض الماء الفاتر المملح، وقومي بتحركه حتى تتفرق الحبوب بعضها عن بعض، ثم صفيه في مصفاة خاصة للطهو على البخار، فوق القدر حيث يطهى اللحم، وإذا لم يكن هناك من مصفاة خاصة، فيمكن الاستعانة بمصفاة عادية شرط أن يكون قياسها مناسباً لقياس القِدر.

2-يوضع اللحم في القدر، وصبي 5 ليترات من الماء حتي يمتلئ القدر، ثم يضاف البصل، الحمص، الزنجبيل، الزعفران، البابريكا، الملح والفلفل الأسود، ثم قومي بغلى المزيج ثم واتركيه على نار هادئة لمدة ساعة.

3-قومي بوضع المصفاة داخل القدر بينما يطهى اللحم. وعندما يبدأ البخار بالتصاعد من الكسكس، ارفعي المصفاة ويعاد الكسكس الى الوعاء ويترك جانباً.

4-بعد ساعة من طهو اللحم، أضيفي اللفت والجزر واتركيه على نار هادئة لمدة ۱۵ دقيقة، ثم ضيفي الكوسا والكزبرة.

5- قومي بوضع الكسكس مجدداً في المصفاة داخل القِدر، واتركيه على النار لمدة 4۵ دقيقة.

6-عندما يستوي الكسكس، تُطفأ النار.

7- قومي بوضع الكسكس في طبق للتقديم واضيفي الزبدة فوقه، وارفعيه اللحم والخضار من المرق.

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8- اسكبي اللحم والخضار في وسط الكسكس، ثم اسكبي المرق في وعاء عميق للتقديم.

9-للتقديم، يوضع الكسكس في أطباق فردية وفوقه اليخنة، ثم يُسكب مرق اللحم فوقه.

سلطة بالأرز والخضار

كوب أرز بسمتي مسلوق.

علبة تونا بدون زيت.

كوب جزر مفروم مكعبات ومسلوق.

كوب بطاطا مفرومة مكعبات أيضاً ومسلوقة.

علبة ذرة.

حبتا خيار.

ثلاث بيضات مسلوقة.

كوب مايونيز.

كوب شمندر مسلوق.

صلصة مكونة من: الفلفل الأسود، وزيت الزيتون، وعصير الليمون، والخل الأبيض والملح.

خس إفرنجي.

طريقة التحضير سلطة الأرز بالخضار:

1_ نخلط الأرز المسلوق بالصلصة المحضرة من الفلفل الأسود، وزيت الزيتون، والخل، ونقلبه جيداً، ثم نضيف له كمية من المايونيز، وعلبة التونا المصفاة من الزيت.

2-نضع خلطة الأرز في طبق ونرصه جيداً ثم نقلبه في صحن التقديم.

3-نخلط الخضار المسلوقة أيضاً بالصلصة التي حضرناها، والمايونيز جيداً.

4- نزين أطراف صحن التقديم بأوراق الخس، ثم نضع بكل ورقة نوع من الخضار المتبلة بطريقة أنيقة.

5- نقطع الخيار إلى شرائح طولية رفيعة ونزين بها السلطة بوضعها بين أوراق الخس المحشوة بالخضار.

6-نزين أطراف قبة الأرز بحلقات البيض المسلوق، وتقدم.