أخبار مصر | يصيب الصحة العقلية ويزيد خطر الانتحار.. كارثة جديدة يسببها "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يصيب الصحة العقلية ويزيد خطر الانتحار.. كارثة جديدة يسببها "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال جائحة فيروس كورونا تسبب حالة من القلق والذعر، حيث لم يتوقف "كوفيد 19" عند الإصابة الجسدية فقط؛ بل وصلت مضاعفاته إلى الصحة العقلية أيضا.

وأعلنت الأمم المتحدة أزمة عالمية كبرى في مجال الصحة العقلية؛ بسبب فيروس كورونا، إذا واجهت الدول ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة المشكلات النفسية الناجمة عن المرض.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال رسالة عبر الفيديو الخميس: "بعد عقود من الإهمال وقلة الاستثمار في خدمات الصحة العقلية، فإن وباء كوفيد 19 يثقل الآن كاهل العائلات والمجتمعات بضغوط نفسية إضافية".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة، أن هناك ارتفاعًا في حالات الانتحار بين العاملين في المجال الطبي، حيث يتعرضون لضغوط هائلة أكثر من غيرهم.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الدول التي تعاني ارتفاعًا في حالات الانتحار بسبب فيروس الكورونا:

الولايات المتحدة:

أعلنت جامعة جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، عن قياس "الاضطراب العقلي" في المناطق الأمريكية مثل كاليفورنيا وواشنطن ونيويورك وماساتشوستس، حيث اتضح تزايد الإصابات بـ"الاضطراب العقلي"، وظهر هذا بشكل ملحوظ خاصة في صفوف الشباب.

Advertisements

من جانبه، قال حاكم نيويورك أندرو كومو، إن فيروس كوفيد 19 تسبب في مشاكل صحية نفسية خطيرة، حيث دفع آلاف إلى الانتحار وهو عدد أكبر بكثير من ضحايا الأزمة الصحية نفسها.

أستراليا:

أوضح مركز الدماغ والنفس في جامعة سيدني، أن هناك احتمالًا في زيادة معدل الانتحار من 750 إلى 1500 حالة انتحار خلال الأعوام الخمسة المقبلة بسبب تأثير الوباء وعواقبه الاقتصادية، وفقًا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وارتفعت نسبة حالات الانتحار من 25 إلى 50 في المائة المسجلة في أستراليا سنويًا، وتشكل نسبة الانتحار في الشباب الي 30 في المائة.

انجلترا:

كشف تقرير المكتب الوطني للإحصاء، عن أرقام جديدة من حالات الانتحار المسجلة في إنجلترا، حيث ارتفع معدل الانتحار إلى مستوى قياسي بعد تفشي فيروس الكورونا.

إيطاليا:

عانت دولة إيطاليا منارتفاع شديد في حالات الانتحار بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس الكورونا، حيث أعلنت وسائل إعلام إيطالية انتحار رجل أعمال يعاني من أزمات اقتصادية بسبب الفيروس.

وأظهرت دراسات ارتفاع حالات الانتحار في إيطاليا خلال أزمات اقتصادية من 20% الي 40%.