شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص: شكرًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بالشكر لكل من ساهم بجهود أظهرت تضافر وتكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لاجتياز أزمة انتشار فيروس كورونا، وذلك مع استمرار مساهمة أبناء الوطن من رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص، بكثير من التبرعات العينية والمادية، والمستلزمات الطبية وغيرها بالمستشفيات.

وخصت الوزيرة بالشكر «مجموعة العربى» لمساهمتها الفعالة لاجتياز هذه الأزمة، والتى بدأت في إمداد مستشفيات الحميات والحجر الصحى بأجهزة منقية للهواء من خلال مؤسسة العربى لتنمية المجتمع.

فيما أكدت الوزارة أن المكتب الفنى لوزيرة الصحة الكائن بـ3 مجلس الشعب بديوان عام الوزارة، هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن تلقى المساهمات، كما يمكن التواصل معه عبر البريد الإلكترونى: [email protected]، محذرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي جهة أو فرد يستخدم اسم الوزارة أو مستشفياتها لجمع المساعدات أو التبرعات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك منعا لاستغلال المواطنين.