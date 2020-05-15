شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تبحث إعداد دليل إرشادى للتخلص من نفايات المستشفيات والقرى المعزولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبحث وزارة البيئة إعداد دليل إرشادى لمساعدة المنشآت والأفراد في التخلص من النفايات الطبية والصلبة، والتقت، وزيرة البيئة، وزير الشباب والرياضة، عبر اجتماع تنسيقى، ضم ممثلى وزارات الصحة والسياحة والآثار والتعليم العالى والبحث العلمى، لإصدار دليل إرشادى للإجراءات المقرر اتباعها عند التعامل مع النفايات الطبية والمخلفات الصلبة.

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: «عقدت الوزارة، خلال الفترة الماضية، اجتماعات مع جهات معنية؛ منها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فيما يخص النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات الجامعية، مؤكدة على التنسيق مع وزارة الصحة، للتأكد من التخلص الآمن من المخلفات الطبية في المستشفيات، واتخاذ إجراءات تخص التعامل مع النفايات والمخلفات الصلبة في المستشفيات والأماكن المعزولة لمنع انتشار فيروس كورونا».

وأشارت «فؤاد» إلى أن الدليل الإرشادى، سيمكن المنشآت الرياضية والنوادى الاجتماعية والمدن الشبابية والجامعية والفنادق السياحية المستخدمة للحجر الصحى أو السياحة الداخلية، من التعامل مع النفايات وتوجيهها للأماكن المخصصة للتخلص منها، مشددةً على ضرورة وجود مسؤول في كل منشأة يتابع تلك العملية، وتدريبه عن بعد.

وأكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على أهمية توعية المواطنين بالإجراءات المتبعة لحمايتهم من الفيروس، وكيفية التخلص الآمن من الكمامات والجوانتيات.

وتابع «صبحى»: لدينا 1600 ناد ومراكز شباب ومنتديات وبيوت شباب؛ لذا لابد من توافر إجراءات للتعايش مع الفيروس، وهو ما تتبعه الدول المتقدمة. واستعرض الوزيران، خلال الاجتماع، الإجراءات الواجبة على الوزارات والهيئات، التي تتعامل مع كورونا، وتتم على 3 محاور هي «التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، والتعامل مع المخلفات البلدية في المناطق المعزولة، والإعلام والتوعية البيئية».

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