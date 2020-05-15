شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تكثف إجراءات مواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت المحافظات إجراءاتها المكثفة لمواجهة فيروس كورونا، وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، ظهور 3 إصابات جديدة، بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحى بملوى، تعافى 17 مصابا بينهم طفل، وخروجهم وعودتهم لمنازلهم، وتواصل الأطقم الطبية علاج 120 مصابا داخل أقسام العزل والرعاية بالمستشفى. وشهدت مناطق سيدى حبيب، والسلخانة، ومضرب الأرز عمليات تعقيم موسعة لجميع المنازل والشوارع، لمنع انتشار الوباء.

وشيعت مدينة المنيا، جنازة أحد أهالى شارع «سيدى حبيب» المطبق عليه الحجر الصحى، دون مشاركة أى من أفراد أسرته، أو جيرانه، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية بارتداء القفازات والكمامات وزجاجات المطهرات.

وفى الوادى الجديد أكد المحافظ محمد الزملوط، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمدينة موط بمركز الداخلة ليرتفع اجمالى عدد المصابين إلى ٤٦ حالة منها 4 وفيات.

وشدد الزملوط على ضرورة قيام المواطنين بمساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وفى الأقصر، أعلنت مستشفى العزل بإسنا، خروج ٧ حالات جديدة من المتعافين بفيروس كورونا بعد ظهور سلبية تحاليل العينة الثانية التى تم سحبها منهم، وعمل الأشعة المقطعية على منطقة الصدر، ليرتفع عدد المتعافين إلى ٣٤٣ حالة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصى، خروج ٧ حالات من المصابين، من المستشفى بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة، بعد أن جاءت نتائجهم سلبية.

وفى القليوبية، فضت أجهزة الأمن سوق الخميس الأسبوعى بمدينة طوخ بعد أن قام البائعون بإنشاء السوق فجرا فى تحد للقرارات الوزارية ومحافظة القليوبية. وقام سمير عمر نائب رئيس المدينة يرافقه النقيب عماد عبدالفتاح من قوة تأمين مركز الشرطة بشن حملة إشغالات وفض السوق بالقوة، حفاظا على سلامة المواطنين.

فيما أعلنت مستشفى الحجر الصحى بقها تعافى أصغر طفلة وعمرها شهرين وتدعى ماسة وشقيقتها ميرال بصحبة والدتهما وجدتهما وكانت الأسرة محجوزة فى المستشفى وتلقوا العلاج والرعاية اللازمة حتى تعافت الأم، ولكنها أصرت على الاستمرار مع بناتها حتى الشفاء التام.

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وفى البحيرة، قامت مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل بتنظيم احتفال لطاقم التمريض الموجود ضمن الفوج الثالث بحضور مدير المستشفى ومسؤول الفريق الطبى، وطاقم الأطباء بمناسبة اليوم العالمى للتمريض، وكرَّمت إدارة المستشفى جميع فريق التمريض الموجودين بالمستشفى ومنهم المنتدبون من عدة مستشفيات للعمل بالفوج الثالث، كما قامت مديرية الصحة بالبحيرة بتكريم 5 ممرضات ومشرفات تمريض بمناسبة اليوم العالمى للتمريض، بينهم إحدى مشرفات التمريض مصابة بالفيروس، وتسلمت شهادة التقدير عنها إحدى زميلاتها.

وفى دمياط، أشارت المحافظ منال ميخائيل، تخصيص مركز التعليم المدنى بمدينة دمياط الجديدة لعزل الحالات الايجابية من المواطنين المصابين، الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية وليسوا بحاجة إلى أجهزة تنفس. وكذلك تخصيص المدينة الشبابية بمدينة رأس البر لعزل المخالطين للحالات الإيجابية لحين انتهاء مدة العزل المقررة.

وفى الإسكندرية، أكد الدكتور أحمد محمد إبراهيم، رئيس الفريق الطبى لمستشفى مدن الجامعة المخصص للعزل استقبال، ٣٣ مريضا جديدا من مصابى الفيروس.