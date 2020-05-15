شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مشروعات بمركز بئر العبد بتكلفة ١٤.٦ مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفذ محافظة شمال سيناء عدد من المشروعات بمركز ومدينة بئر العبد، بتكلفة ١٤.٦ مليون جنيه، من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع طريق يربط بين عدد من القري بطول ٧ كيلو مترات بتكلفة تصل إلى ٩ ملايين جنيه، حيث يربط بين قري رابعه وقاطيه واقطية وأم عقبه، مشيراً إلى الانتهاء من التنفيذ قبل نهاية شهر مايو الجاري.

أضاف سالم، أنه يجري أيضا تجميل وتطوير المدخل الغربي لمدينة بئر العبد بتكلفة تبلغ ٢.٦ مليون جنيه، بجانب انشاء المبني الإداري الجديد التابع لمجلس المدينة بتكلفة تصل إلى ٣ مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمركز.

أشار إلى قيام لجنة من المتابعة من إدارة التخطيط ومتابعة الخطة الاستثمارية بديوان عام المحافظة، بمتابعة تنفيذ المشروعات بمركز ومدينة بئر العبد،بالتنسيق مع ادارة التخطيط بمجلس المدينه.

لفت سالم، إلى انه تم تخصيص مبلغ ٢٨ مليون و٣٣٤ ألف جنيه للخطة الاستثمارية بمركز ومدينة بئر العبدبشمال سيناء من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وذلك لتدعيم قطاعات الكهرباء والطرق وتحسين البيئة.

بدوره قال اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن نسبة تنفيذ المشروعات على مستوى مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة، بلغت ٨٢ %، وذلك بالرغم من الظروف الحالية التي تعيشها المحافظة..مشيرا إلى أن اجمالى المنصرف يبلغ ٢٠٩ مليون و٩٠٣ الف جنيه في مختلف القطاعات.

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وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء مجالس المدن والمديريات الخدمية بانهاء العمل في كافة المشروعات وختام الأعمال نهاية الشهر الجارى