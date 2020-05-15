شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ152 مصريا عائدا من جزر المالديف بعد سلبية نتائجهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت صباح اليوم الجمعة فترة الحجر الصحي للركاب المصريين العائدين من جزر المالديف على إحدى الرحلات الجوبة بعد التأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا وقضاء فترة الـ ١٤ يوما بأحد فنادق مرسي علم وذلك ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارات الطيران ووالخارجية والهجرة وبلغ عدد المغادرين ١٥٢ راكبا.
واكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر ان فريق طبى من الحجر الصحي قام بتوقيع الكشف الطبي النهائي على الركاب المصريين العائدين من فرنسا وثبت خلوهم من أي اصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا وتم السماح لهم بالمغادرة لمحافظاتهم
كانت صحة البحر الأحمر قد خصصت فريق طبى مجهز مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.
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