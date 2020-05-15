شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 3 ممرضات من كورونا بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت إدارة مستشفي قها المركزي للحجر الصحي لمرضي فيروس كورونا بشفاء 3 ممرضات من الفيروس.

وقالت الدكتورة سعاد حتاته نائب مدير المستشفي ورئيس الفريق الطبي الرابع ان عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 179 شخص بعد خروج 3 حالات اليوم

ووجهت المستشفي الشكر للمممرضة منار الشجاعة صاحبة الإنسانيات الرائعةوصاحبة البشريات دوما لكل المرضى والتي كانت تعمل ٢٤ ساعة متواصلة وكانت من أكثر الناس فرحا بخروج وشفاء المرضى التي احبها كل المرضى وكانت ملاك رحمة لهم.

وكانت إدارة المستشفي قد كرمت ابطال الجيش الابيض من الممرضين العاملين بالمستشفي احتفالا باليوم العالمي للتمريض.

أشارت الدكتورة سعاد حتاته رئيس الفريق الطبي الرابع المتواجد حاليا في مواجهة الفيروس أن التمريض هم عمود المستشفى الصلب وأيقونة التميز، باخلاصهم وكفاءتهم وتجردهم لمهنتهم النبيلة، مشيرة أن كل ممرضة وممرض رمز وشامة على جبين كل حر وما بالغنا بل انصفنا في تكريمهم.