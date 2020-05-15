شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة.. شديد الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ 72 ساعة المقبلة والذي يشهد ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة لتتجاوز درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة مئوية.

وعن طقس اليوم الجمعة يتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح تنشط أحياناً، كما يتوقع الخبراء طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح تنشط أحياناً.

والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على الجنوب.

وهناك أمطار على مناطق متفرقة على فترات متقطعة من اليوم، خفيفة على القاهرة ( 30 % تقريباً )، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ( 50: 60 % تقريباً ).

ويشير الخبراء ان شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36 – 20»، الإسكندرية «29– 19»، قنا «41- 20»، الأقصر «42 – 23»، أسوان «42 – 25».

أما طقس غداً السبت فهو شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، متوسطة على مناطق متفرقة رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط احيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، نشطة على جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

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القاهرة الكبرى «40 – 23»، الوجه البحرى «39 – 22»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «37 – 23»، شمال الصعيد «41 – 25»، جنوب الصعيد «43 – 27» درجة مئوية.

وتتصاعد درجات الحرارة الأحد ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وهناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، رعدية على الوجه البحرى، متوسطة على بعض المناطق رعدية أحياناً قد تصل لحد السيول على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحياناً على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون:

القاهرة الكبرى «42 – 25»، الوجه البحرى «42 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «32 – 21»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «36 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 23»، شمال الصعيد «42 – 25»، جنوب الصعيد «43 – 27» درجة مئوية.