شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء بعد فتحه استثنائيا 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت السلطات المصرية، الجمعة، معبر رفح البري بشمال سيناء، بعد فتحه استثنائيا في اتجاه واحد لمدة ثلاثة أيام متتالية لعودة العالقين الفلسطينيين في الأراضي المصرية.

وأكد مصدر مسؤول، أن المعبر شهد خلال الأيام الماضية عودة نحو 1200 عالقًا فلسطينيًا من حاملي الاقامات والدارسين والعائدين من مأموريات العلاج بالمستشفيات المصرية ومرافقيهم ورحلات العمل والزيارات العائلية بمصر، وفقًا لآلية العمل المتبعة في المعبر.

قال المصدر، أنه تم توفير أطقم عمل إضافية من مختلف الأجهزة العاملة في المعبر من الجانب المصري لسرعة إنهاء الإجراءات وتيسير عودة الفلسطينيين، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للعاملين في المعبر لمنع الإصابة بفيروس كورونا.

بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينيه، فؤاد أبو بطيحان أنه تم اتباع كافة إجراءات الوقاية والسلامة خلال تسهيل دخول العالقين، ونقلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي في محافظات القطاع، بحسب تصنيف مسبق للحالات الوافدة، ووفق تعليمات وزارة الصحة.

واضاف أن عدد العائدين الذين وصلوا خلال عمل المعبر يوم أمس الخميس بلغ 549 شخصاً، إلى جانب 541 وصلوا يوم الأربعاء، و78 وصلوا يوم الثلاثاء.

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