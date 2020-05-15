شكرا لقرائتكم خبر عن 170 فندقا بالغردقة يطلب استقبال السياحة الداخلية.. وإقبال ضعيف على الحجوزات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الاحمر قائمة المدن السياحية التي تقدمت بطلبات لغرفة المنشات الفندقية الراغبة في استقبال السياحة الداخلية والمقرر استئنافها اليوم الجمعة حسب اعلان وزاراة السياحة والشروط والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وسط انخفاض كبير في الإقبال على الحجز خلال هذة الفترة.

ووصل اجمالي عدد الفنادق والقري السياحية التي تقدمت بطلبات لاستقبال السياحة الداخلية على مستوي المحافظات حتي امس الخميس لـ١٧٠فندقا وقرية سياحية بينها ٦٦ فندقا بالغردقة بينهم ٤٥ قام بسداد مصروفات وتكاليف التفتيش الخاصة بالشركات الثلاثة التي اعتمدها مجلس الوزراء.

فيما اعلنت شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” فتح فنادقها تدريجيًا في الجونة من 15 مايو الجاري، إستغلالاً لقرار وزير السياحة مؤخرًا بإعادة فتح الفنادق والمنتجعات أمام السياحة الداخلية وإن جميع فنادق منتجع الجونة ستيم فتحها بحلول 21 مايو الجاري

فيما استغلت الفنادق وقف الحركة السياحية لمراقبة إرشادات منظمة الصحة العالمية والإجراءات الحكومية المتعلقة بالصحة العامة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الصحية وتدريب الموظفين عليها والتى تضمن حرص وإستمرار الفنادق في توفير الإقامة الأمنة للنزلاء والعاملين وحظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقاً، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة امنة، وتوفير كل فندق عيادة وطبيب والتأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة وعدم التعامل إلا مع الشركات المعتمدة من وزارة الصحة. كما تشمل الاشتراطات عدم إقامة أي حفلات أو أفراح في داخل الفندق، وحظر جميع أنواع النشاط الليلى بالفندق مع تخصيص فندق صغير أو طابق بالفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، إضافة إلى الاستمرار بشكل دائم في إجراء الاختبار السريع للعاملين والنزلاء.