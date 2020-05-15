شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الحجر الصحي لـ29 من طاقم العبارة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهي اليوم الجمعة فترة الحجر الصحي لـ٢٩ شخصا من طاقم العبارة السريعة القاهرة وذلك بعد قضاء ٢٤ يوما فترة الحجر بسفاجا عقب عودتهم من ميناء ضبا السعودي

ومن المقرر إخضاعهم للفحص الطبي للتاكد من خلوهم من فيروس كورونا

كانت شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل قررت اخضاع طاقم العبارة القاهرة المكون من ٢٩ شخص للحجر الصحي لمدة اسبوعين بمدينة سفاجا للتاكد من خلوهم من فيروس كورنا المستجد وذلك بعد عودتهم من ميناء ضبا السعودي والقيام برحلة بحربة أقلت نحو ١٥١ من المصريين العالقين بالميناء وانه فور وصول طاقم العبارة تم اجراء الفحص الطبي لهم من خلال الحجر الصحي وتم التأكد من سلبية اصابتهم بفيروس كورونا وتطبيقا لاجراءات الحجر الصحي تم نقل الطاقم إلى اثنين من العقارات للاقا ووضعهم تحت الملاحطة الطبية لمدة ١٤ يوما واجراء الفحص لهم مرتين يوميا ثم اجراء تحليل فيروس كورونا في نهاية المدة وفي حالة سلببة التحليل حتي يتم السماح لهم بالمغادرة إلى محافظاتهم.

كانت العبارة القاهرة قد قامت برحلة بحرية استثنائية لميناء ضبا السعودي أقلت ١٥١ راكب مصري وتم إخضاعهم للحجر الصحي بالمدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة