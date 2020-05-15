شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وصول 3 رحلات من الرياض ودبي والكويت لمرسي علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسي علم الدولي جنوب البحر الاحمر اليوم الجمعة ثلاث رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين من الخارج من الكويت ودبي والرياض وذلك ضمن الرحلات التي تنظمها الحكومة لاستقبال المصريين العائدين من عدة دول عربية واجنبية طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران ومن المقرر اخضاع العائدين للحجر الصحي ١٤ يوما بعدد من فنادق مرسي علم.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر انه سيتم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بمطار مرسى علم بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمدينة مرسي علم للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا.

وأكد أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر انه تم تخصيص اتوبيسات سياحة لنقل الركاب المصريين العائدين إلى فندق الحجر الصحي بمرسي علم عقب وصولهم منعا للتكدس وتقسيمهم إلى مجموعات حتى نقلهم إلى مقر اقامتهم بفنادق الحجر الصحي بمرسي علم وذلك بمرافقة قوة تأمين من سيارات الشرطة وذلك بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر الامنية.