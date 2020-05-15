شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الغربية»: توريد 92 ألف طن قمح إلى صوامع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية عن توريد92 ألف و960 طن و582 كيلو حتي اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع1613طن و311 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية1099 طن و689كيلو .والبنك 2201طن و698كيلو

واشار عبدالجواد أن المساحةالمحصودة من محصول القمح للموسم الجديد، والذي بدأ حصاده بداية أبريل الحالي وحتى الآن، بلغت 111 ألف و322فدان،

وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد.

يذكرأنه قدتم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهي مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية أو وزان معتمد.

واشاران المساحة المزورعة من محصول القمح في محافظةالغربية، بعد التدقيق النهائي لقطاع الشؤون الاقتصاديه بوزارة الزراعة بلغت نحو130 ألفا و703 فدانا.