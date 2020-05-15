شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة فورية لـ16 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن د. طارق رحمي محافظ الغربية، أن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة أسفرت اليوم عن إزالة 16 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمدن ومراكز المحافظة، شملت 13 تعدي على أرض زراعية على مساحة 9 قيراط 23 سهم في مراكز كفر الزيات والمحلة والسنطة، كما تم ازالة 3 مخالفات بناء على مساحة 1050 متر مربع بحى ثان طنطا ومركز سمنود.
قال محافظ الغربية، إن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم، لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، وتحويل كافة المخالفات إلى النيابة العسكرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعامل بكل حزم مع التعديات وإزالتها على الفور.
وكانت محافظة الغربية قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن إزالة 786 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية اعتبارا من 16 مارس الماضي.
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