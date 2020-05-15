شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الحجر الصحي في قها يحتفل بتكريم الأبطال في اليوم العالمي للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت إدارة مستشفى الحجر الصحي لمرضي كورونا بقها ابطال الجيش الابيض من الممرضين العاملين بالمستشفي احتفالا باليوم العالمي للتمريض ووجهت المستشفي لهم التحية والتقدير بهذة المناسبة علي الصفحة الرسمية للمستشفي بالفيسبوك جاء فيها " رغم ثقل المسئولية وعِظم المهمة فإننا على ثقة فيكم انتم الأمل و انتم رهاننا و انتم ضمان المستقبل وبلسم الحاضرفي اليوم العالمي للتمريض .. تكريمكم تقدير وعرفان بدوركم اللامحدود وعظيم صنيعكم وشجاعتكم في مواجهة هذا الوباء

أشارت الدكتورة سعاد حتاته رئيس الفريق الطبي الرابع المتواجد حاليا في مواجهة الفيروس أن التمريض هم عمود المستشفى الصلب وأيقونة التميز، باخلاصهم وكفاءتهم وتجردهم لمهنتهم النبيلة، مشيرة أن كل ممرضة وممرض رمز وشامة على جبين كل حر وما بالغنا بل انصفنا في تكريمهم