شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تطرح كعك وبسكويت فاخر وشعبي (تفاصيل الأسعار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعدالله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية ان المديرية انهت استعدادتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بتشكيل ٩ غرف عمليات رئيسية وفرعية وقائمة اسعار للسلع الغذائية.

واضاف سعدالله في تصريحات صحفية الخميس انه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية تحت اشرافه وغرفة في كل ادارة فرعية لمتابعة الاستعدادات من خلال ثلاث محاور أساسية هي

المحور الأول: توفير جميع السلع الغذائية من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية بتوفير كميات من الدقيق والسمن والسكر والارز وانواع عديدة من الزيوت وانواع عديدة من المكرونات والحبن والمنظفات والمطهرات وكميات من اللحوم والدواجن والأسماك وكذلك طرح كعك العيد والبسكويت وبأسعار تنافسية وبجودة عالية واسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق حيث يتم طرح لحوم سوداني بسعر٨٥ جنيه للكيلو ولحوم برازيلي بسعر١٠٠ جنيه للكيلو ودواجن برازيلي مجمدة سيرا ١٢٠٠جرام بسعر ٤٤.٥٠ حنيه ودواجن برازيلي كونفريكس ١٣٠٠جرام بسعر ٤٨.٢٥ جنيه وزبده فيرن بسعر ٣٦.٢٥ جنيه وزبده نيوزلاندي بسعر١١١ جنيه ودقيق معبأ عبوات ٢ كجم بسعر ١٣.٥٠ جنيه كما تم طرح انواع من الأسماك سردين ب١٦ جنيه وماكريل ب٢٦ جنيه وهورس ب٢٦ جنيه وفيليه ب٣٥ جنيه.

واشار إلى انه ستتوافر بالمجمعات جميع انواع الخضار المجمدة المميزة بالاسواق وكذلك طرح كعك العيد بتوفير أصناف فاخرة بسكويت ماكينة بسعر ٨٠ جنيه للكيلو وكعك عجوة بسعر ٩٥ جنيه للكيلو وكعك ملبن بسعر ٩٠ جنيه للكيلو وكعك عجمية بسعر ١١٥ جنيه للكيلو مما تتوافر انواع من البسكويت الشعبى يتراوح من ٣٦ إلى ٤٩ جنيه للكيلو بالاضافة إلى ان صرف نقاط الخبز سيستمر إلى نهاية الشهر كما تم مد مدة عمل المجمعات الاستهلاكية من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة العاشرة مساء يوميا تسهيلا وتيسيرا على المواطنين كما تقدم شركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية خدمة خليك في البيت وتوصيل الطلبات إلى المنازل من خلال بعض الفروع.

واوضح انه بالنسبة إلى المحور الثانى سيتضمن متابعة اىمخابز البلدية لاستمرار انتاج رغيف الخبز المدعم اثناء اجازة العيد وصرف المطاحن حصة الدقيق 3 أيام مقدما للمخابز لتوفير الخبز المدعم للمواطنين اما المحور الثالث سيتضمن تكثيف الحملات التموينية الرقابية على الأسواق وانشطة القطاع التموينى مثل مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات وتوافر السولار والبنزين بأنواعه وكذلك اعلان الأسعار على السلع والمواد الغذائية بالاسواق والتأكد من مدد صلاحيتها.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة متابعة الاسواق والانشطة التموينية النهتلفة وتوافر جميع السلع للسادة المواطنين والتحرك السريع نحو حل أي شكوى تواجه المواطنين.

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