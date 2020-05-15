شكرا لقرائتكم خبر عن عودة 1161 فلسطينيا إلى قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح حرص مصر على فتح معبر رفح على مدى ثلاثة أيام متتالية حتى مساء اليوم الخميس من أجل التخفيف على أبناء شعبنا وتسهيل عودتهم إلى قطاع غزة .

وأكدت السفارة في بيان صحفي أن حصيلة العائدين من مصر إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري كانت على النحو التالي: الثلاثاء ٧٦ مواطنًا، الأربعاء ٥٤١ مواطنًا ،الخميس ٥٤٤ مواطنا أي باجمالي دخول ١١٦١ مواطنًا إلى قطاع غزة .

وعبر السفير دياب اللوح عن خالص شكره وتقديره لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، ووجه شكره أيضا للجهات المصرية المسؤولة بكافة تخصصاتها وسلطات معبر رفح التي حرصت على تذليل الصعاب ومواصلة العمل ليلا ونهارا لتسهيل عودة المواطنين