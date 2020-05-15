شكرا لقرائتكم خبر عن «عزومة جيلاتى» فى مستشفى «عزل كفر الدوار» احتفالاً باليوم العالمى للتمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مستشفى كفر الدوار العام المخصص للعزل الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد، بتنظيم احتفال لطاقم التمريض الموجود ضمن الفوج الثالث بالمستشفى مدير المستشفى ومسؤول الفريق الطبى، وطاقم الأطباء بمناسبة اليوم العالمى للتمريض، وكرَّمت إدارة المستشفى جميع فريق التمريض الموجودين بالمستشفى ومنهم المنتدبين من عدة مستشفيات للعمل بالفوج الثالث.

وحرصت إدارة المستشفى على تقديم «جيلاتى» لجميع الطاقم المتواجدين فى الاحتفال، وتكريم وتقديم هدايا تذكارية لعدد 95 من مشرفات وفنيات التمريض والممرضين والممرضات بالفوج من العاملين فى مستشفيات كفر الدوار وشبراخيت وإيتاى البارود وحوش عيسى والدلنجات، برئاسة المشرفتين شيماء فهيم وسلوى شومان، والمنتدبين للعمل بالفوج الثالث بالمستشفى.

وقدم الدكتور ياسر أحمد عبده، مدير المستشفى، والدكتور محمود شهاوى، المسؤول الطبى عن الفريق، الشكر لطاقم التمريض اعترافًا بمجهودهم فى رعاية المصابين فى المستشفى الذى استقبل 359 مصابًا بالفيروس منذ بدء تشغيله فى 16 إبريل الماضى.

وأصدرت المستشفى بيانًا عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، جاء فيه أنه «يجب أن نتوجه بالشكر والتقدير والدعم المعنوى لطاقم التمريض بمناسبة اليوم العالمى للتمريض وكذلك مجهودهم ودورهم الوطنى فى العمل بمستشفى الحجر، وكذلك الشكر لجميع أعضاء الفريق الطبى لكل ما يقدمونه من إسهامات جليلة فى خدمة المرضى.»