شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كوبرى الأميرية الجارى تنفيذه لتطوير المحاور المرورية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة القاهرة أن كوبرى الأميرية الجارى إنشاؤه بحى الأميرية، واحدا من ضمن 40 كوبرى ومحور جديد اقامتهم الدولة فى شرق القاهرة لتيسير حركة المرور وتطوير البنية التحتية، ويهدف الكوبرى إلى الغاء التقاطع بين شوارع بورسعيد والسواح والكابلات والذى كان يسبب اختناق مرورى كبير.

مشروع كوبرى ميدان الأميرية يعد من المشاريع القومية التى تسهم في تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة، ويأتى ضمن خطة الدولة لتطوير ميادين مصر الجديدة ويساهم في القضاء علي الازدحام المرورى بتقاطعات ميدان الأميرية الكثيفة الحركة ويخدم القادم من شارع مرفق المياه والمتجه إلى شارع السواح وكذلك يوجد منزل للمتجه إلى امتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات وبهذا تتحقق السيولة المرورية سطحياً، ويبلغ إجمالي طول الكوبري حوالي 630 مترا بعرض 3 حارات مرورية.

كما تشهد العاصمة إنشاء كوبرى شارع الطيران مع تقاطع طريق الأتوستراد ويأتى ضمن أعمال تطوير شرق القاهرة، لاستيعاب الكثافات المرورية بميادين مدينة نصر لتصبح بدون تقاطعات ويهدف للقضاء على التكدس المرورى بشارع الطيران وتقاطع طريق الأتوستراد عند ميدان الشهيد هشام بركات مما يساهم في انسياب الحركة المرورية، وتقليل أزمنة الرحلات ويبلغ طول الكوبرى 250 متر ويستوعب 3 حارات مرورية بكل اتجاه بعرض إجمالى 20 مترا‪.‬

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‪كما يتم تنفيذ مشروع كوبرى الميرغنى تقاطع العروبة وهو عبارة عن كوبري للسيارات بطول 600 متر وعرض 23 مترا ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه‬

كما يتضمن مشروع التطوير إنشاء محور من مصر الجديدة إلى طريق شبرا بنها الحر خلال 4 أشهر، والهدف من المحور الجديد هو ربط منطقة مصر الجديدة بكل من الطريق الدائري عند بداية طريق شبرا بنها الحر بامتداد محور أبو بكر الصديق، وذلك من أسفل كوبري التجنيد إلى ميدان المطرية، ثم كوبري مسطرد، ومباشرة إلى طريق شبرا بنها الحر بطريق حر طوله 8.5 كم.