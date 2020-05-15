شكرا لقرائتكم خبر عن هنا فى جبل الزيت.. أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مصر تملك أكبر محطات لتوليد الكهرباء بالعالم سواء التقليدية أو المتجددة، حيث محطات سيمنز الثلاثة العملاقة التى تعد الأكبر والأحدث بالعالم وعاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، بالإضافة إلى محطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجا وات، ويرصد ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن أكبر وأحدث محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات، وهى كالتالى:

1- تحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها و اعادة تشغيلها بعد المرور و هى منظومة تستخدم لأول مرة في العالم.

2- تتكون المحطة من 3 مشروعات.

3- يضم المشروع 390 توربينة رياح.

4- تبلغ القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت 580 ميجا وات .

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5- يضم المشروع الأول 120 توربينة بقدرة 240 ميجا وات تم ربطهم بالشبكة القومية للكهرباء.

6- يضم المشروع الثانى 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات.

7- المشروع الثالث يضم 60 توربينة بقدرة 120 ميجا وات.

8- تبلغ تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح حوالى 12 مليار جنيه.

9- تم الانتهاء من المحطة بالكامل وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.