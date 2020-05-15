شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: نشر أصناف عالية الإنتاج لمحصول السمسم الصيفى لزيادة المساحات والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاج لمحصول السمسم للمساهمة فى سد الفجوة من المحاصيل الزيتية، بالإضافة إلى مواصلة إعداد برامج وأصناف جديدة لزيادة المساحات من المحصول لتضييق الفجوة فى إنتاج الزيوت.

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، نتوقع زيادة المساحات المنزرعة من محصول السمسم الموسم الصيفى الحالي، مضيفا أن محصول السمسم له أهمية اقتصادية، ويعمل مركز البحوث الزراعية على تشجيع المزارعين بالتوسع فى زراعة المحصول، خاصة بالأراضى الجديدة المستصلحة، لافتا إلى أنه من خلال نشر الأصناف الجديدة عالية الإنتاج للمساهمة فى سد الفجوة من المحاصيل الزيتية، ووضع آلية تسويقية له، وتوفير الحملات الإرشادية، واستنباط أصناف جديدة.

فيما يوكد تقرير لمركز البحوث الزراعية، عن أهمية محصول السمسم خاصة أن بذور المحصول الكاملة تستخدم كتقاوى، وتدخل فى صناعة الحلويات والمخابز، واستخراج الزيت، كما تدخل فى صناعة الطحنية، والحلاوة الطحينية، الزيت، موضحا أنه يعتبر زيت السمسم ( السيرج ) من الزيوت الغذائية الهامة نظراً لارتفاع نسبة الأحماض الدهنية غير المشبعة لأكثر من 85 % وهو يستخدم فى الغذاء المباشر وصناعة الصابون وبعض مستحضرات التجميل.

كان آخر تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن المساحات المنزرعة من محصول السمسم، كشف ارتفاع المساحات المنزرعة من السمسم الموسم الماضى إلى 67 ألف و296 فدان مساحات منزرعة، وسط خطة تنفيذية للنهوض بالمحصول وزيادة المساحات الموسم المقبل بالأراضى الجديدة، لتضييق الفجوة فى إنتاج الزيوت، والاستفادة من فوائدة الإنتاجية.