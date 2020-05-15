حدث ليلاً| تحذير من أسبوع العيد وتفاصيل اشتراطات إعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

العيد السنة دي "بيتوتى".. الإبراشي محذراً من أسبوع ألغام كورونا

حذر الإعلامى وائل الإبراشي، من خطورة التجمعات خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم، مشدداً على ضرورة التخلي عن العادات المتوارثة بشراء ملابس العيد والاستعداد له.

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الآشعة تحت الحمراء.. اشتراطات إعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات بنسبة 50%

أعلن نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة رئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بالغرفة، محمد إمبابي، عن الاشتراطات والقواعد والمعايير التي أقرتها الشعبة لإعادة تشغيل المطاعم والكافتيريات بنسبة ٥٠٪؜ من الطاقة الاستيعابية للمطاعم بدءًا من أول يونيو.

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الصحة العالمية: إساءة استعمال هذا الدواء مع مصابي كورونا قد يؤدي لوفاتهم

قالت منظمة الصحة العالمية، إنه لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج مرض (كوفيد -19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، أو الوقاية منه.

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حصيلة الوفيات بكورونا حول العالم تتجاوز 300 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في العالم، الخميس، عتبة الـ300 ألف حالة.

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وزير التعليم: الإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنهم سيعلنوا تفاصيل امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة في موعدها دون تغيير.

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نادي القضاة: 6 إصابات بكورونا بين المستشارين وجميعها مستقرة

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بين القضاة وأعضاء النيابة العامة التى تم الإخطار بها لغرفة عمليات النادي، ست حالات، خمس منها متواجدة بالمستشفيات، وحالة واحدة بالمنزل.

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النيابة العامة تأمر بحبس مودة الأدهم بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

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مصدر يمني: أكثر من 600 حالة وفاة في عدن خلال 9 أيام

اكد مصدر يمني مسؤول، اليوم الجمعة، وفاة أكثر من 600 شخص، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد، خلال 9 أيام، جراء الإصابة بأوبئة وصفها بـ "الغامضة".

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"رشوة واحتيال".. ماذا نعرف عن "المحاكمة التاريخية" لنتنياهو بعد 10 أيام؟

بعد 10 أيام فقط، سيمثل رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، أمام المحكمة في القدس، لبدء إجراءات "محاكمته التاريخية" رسميًا في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

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بومبيو يدين محاولات "هاكرز صينيين" اختراق أبحاث كورونا الأمريكية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إدانته لمحاولات سرقة الملكية الفكرية الأمريكية من قبل الهاكرز التي تقول واشنطن إنهم على صلة بالصين.

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ماكرون: لقاح كورونا المحتمل لا يجب أن يخضع "لقوانين السوق"

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن لقاح كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" لا يجب أن يخضع لقوانين السوق، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

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