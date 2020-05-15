اليوم.. الفنادق والمنتجعات السياحية تستقبل الزائرين المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تبدأ الفنادق والمنتجعات السياحية، اليوم الجمعة، في استقبال الزائرين المصريين، ضمن المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي بنسبة إشغال بحد أقصي 25% ويشمل ذلك "سياحة اليوم الواحد" من إجمالي الطاقة الإستيعابية للفندق، على أن تعمل يوم 1 يونيو بنسبة 50% كحد أقصى.

وأجرت لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان)، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الزائرين المصريين.

وأكد مساعد الوزير للرقابة على المنشات السياحية والفندقية، عبد الفتاح العاصي، أن هذه اللجان ستقوم بالتأكد من مدى التزام الفنادق بتطبيق ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ما يمكن حصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لاستقبال النزلاء المصريين بنسبة إشغال ٢٥٪ من الطاقة الاستيعابية لها.

يأتي ذلك وفقًا للضوابط العامة التي اعتمدها مجلس الوزراء، للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وحصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية. ​