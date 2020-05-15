مصر | في مداهمات أمنية.. سقوط 37 "ديلر" بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر في مداهمات أمنية.. سقوط 37 "ديلر" بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط 37 "ديلر" في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 39 متهمًا من بينهم 37 إتجار، عثر بحوزتهم على 1485 جرامًا حشيش، 404 أقراص مخدرة، 82 جرامًا هيروين، 250 جرامًا بانجو، 505 جراما استروكس، وفي مجال قضايا الاسلحة النارية ضبط 11 قضية دفاع عن النفس، وبندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، طبنجة، 11 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 10 طلقات مختلفة الأعيرة.

حملات مداهمة سابقة

وفي نفس السياق وجهت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في وقت سابق، حملات لمداهمة الاوكار الإجرامية، على مستوي المحافظة، أسفرت جهودها في في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 45 اتجار، عُثر بحوزتهم 2035جرام حشيش، 417 قرص مخدر، 417 جرام الهيروين، 155 جرام الشادو، جرام بانجو، 730 جرام استروكس، وفي مجال قضايا الاسلحة النارية ضبط 14 منهم، 14 دفاع عن النفس، ضبط بحوزتهم 2 بندقية خرطوش بامب اكشن عيار 12 مم، 2 طبنجة، 11 فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 11 طلقات مختلفة الأعيرة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة لتتولى النيابة العامة التحقيقات.

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في سياق آخر، اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (975) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1089) قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11421) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت جهودها في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (310) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط (102) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط (5) قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.