مصر | من "ليبيا" لـ"الواحات".. سقوط تاجر وسائق لتهريبهما سجائر مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر من "ليبيا" لـ"الواحات".. سقوط تاجر وسائق لتهريبهما سجائر مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ"عربية ملاكي".. أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة سائق وتاجر، لتهريبهما سجائر مهربة مجهولة المصدر إلى البلاد عن طريق ليبيا، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات اكدتها التحريات للمقدم هيثم سكر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، مفادها قيام كلا من "خيري. م.ح.ع"، 39 سنة، سائق بالإدارة الزراعية بالفرافرة، مقيم الفرارة، بمحافظة الوادي الجديد، "محمود.م. م. ح"، 51 سنة، تاجر، مقيم بني مزار بمحافظة المنيا، بتهريب كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر من دولة ليبيا، مستخدمان السيارة رقم ج ب ر 4939 ماركة شيفرولية خضراء اللون قيادة الأول.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، أُعدت عدة مأموريات أسفرت إحداهم عن ضبطهما، وتمكنت القوات من القبض عليهما وإقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت أمام العقيد يحيي زغلول مفتش مباحث الواحات، اعترفا بتهربيهما للسجائر المضبوطة من دولة ليبيا لبيعها بالاسواق والمحلات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5232020 جنح القسم، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جريمة قتل أسرية

في سياق آخر، أفاد به مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بشأن المتهم بقتل خاله بمركز كرداسة، بالاشتراك مع زوجته ونجلها، حيث كان مسجونا لتنفيذ عقوبة في إحدى القضايا، وخرج من السجن قبل ارتكاب الجريمة بفترة.

وأضاف المصدر ذاته، إلى الخليج 365، بأن المجني عليه يدعى "صابر"، 45 سنة، ومتزوج من المجني عليها منذ سنوات، ولديهما أبناء أكبرهم عمره 16 سنة، والمتهم بالاشتراك مع والدته، ونجل عمته بقتل والده، لبيع منزله، حيث حمل جثة والده بـ"تروسيكل" قيادته رفقتهم وتخلصوا منها بمقابر أبورواش.

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"مراته عايزة تبيع البيت".. لهذا السبب نفذت ربة منزل جريمة قتل زوجها بمساعدة نجلهما، وابن شقيقة المجني عليه، لتتخلص منه بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وبيع منزل ملكه لتتعايش منه هي وأطفالها.

ونفذت أسرة العامل الأربعيني جريمة قتله والتخلص من جثته بإلقائها بمقابر أبورواش، حيث وضعت له زوجته السم في كوب عصير، ثم قام نجل شقيقته بطعنه بسكين، وتولي الابن، نقل جثة والده بـ"تروسيكل" وإلقائها بمقابر أبورواش، وبعد تنفيذ جريمتهم توجهوا إلى مركز شرطة كرداسة لتحرير محضر بتغيبه لإبعاد الشبهة عنهم.

كانت قتلت ربة منزل زوجها بمساعدة نجلها ونجل شقيقة زوجها، بقرية ناهيا التابعة لمركز كرداسة، وتخلصا من جثته بإلقائها بمقابر أبو رواش، وتمكنت القوات من القبض على المتهمين وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من سيدة ونجلها، مقيمين بقرية ناهيا، بنطاق المركز، بتغيب زوجها في ظروف غامضة.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، ضم العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء اختفاءه، بعد قتله والتخلص من جثته بإلقائها بمقابر أبورواش.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض على المتهمين واقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات بينهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.