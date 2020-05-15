شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تحرير 3 ألاف محضر تموينى لمحال مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الحملات المكثفة التى تقوم بها أحياء العاصمة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة والأجهزة الأمنية لإحكام الرقابة على الأسواق خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أسفرت عن تحرير 3 آلاف محضر مخالفة .

وأكد محافظ القاهرة على أن الحملات مستمرة للتصدى بحزم لمحاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتمثلت المخالفات فى عدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص والتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والغش التجارى وعدم وجود شهادات صحية وحيازة سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو بها بيانات سهلة المحو والإزالة أو بدون بيانات وتخزين سلع بغرض التربح وعمل أوكازيونات وهمية والامتناع عن بيع مستلزمات طبية .

Advertisements

وشدد محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.