شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ تأسيس حى الزمالك بالقاهرة ..من العشش إلى القصور وسكن الأمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد منطقة الزمالك غرب القاهرة من أفضل المناطق السكنية بالعاصمة كونها تطل على النيل، ولكن قبل مائة عام من الآن ربما لم تكن لتبهرت وقد تهرب منها ومن اسمها حيث أطلق الأترك كلمة الزمالك، وتعنى "العشش" بالتركية، على المنطقة لانتشار العشش والأكواخ الخشبية التى كان يستخدمها الصيادين، بالإضافة إلى امتلائها بالثعالب .

وسلطت محافظة القاهرة الضوء على تاريخ نشأة المنطقة وكيف تحولت من منطقة العشش إلى منطقة الفلل والقصور ومساكن الأمراء والأغنياء، حيث أوضحت محافظة القاهرة أن عمر المنطقة يتخطى الـ100 عام، وكانت المنطقة تسمى (العشش ) وتعد مأوى للثعالب والذئاب والثعابين والعقارب، ولم يجرؤ احد على السكن فيها .

وأطلق الأتراك على المنطقة اسم الزمالك وهى كلمة تركية تعنى العشش، ومع الأيام استخدم المصريين الترجمة وتجاهلوا الأصل، ثم جاء مواطن صعيدى اسمه عبد النعيم محمدين من بلدته قنا عام 1897، واشترى قطعة أرض كبيرة بمنطقة العشش بسعر لم يزد عن قرشين ونصف للمتر ثم أخد يستصلح الأرض حتى جعلها صالحة للزراعة وطهرها من الحيوانات المفترسة، ونجحت الزراعة وأنبتت الأرض.

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أرسل عبد النعيم يستقدم مزارعين من قنا ليستعين بهم فى مشروعه الناجح حتى أصبح عدد أقاربه وبلدياته فى منطقة العشش أكثر من ألف وخمسمائة، فاشترى باقى مساحة المنطقة ليطهرها ويستثمرها، وتم اختياره عمدة، وتراجع عدد الحيوانات المفترسة أمام تقدم المساحة المزروعة، وتقدمت الزمالك التى أصبحت جنة خضراء، وأخذت المنشآت تنتشر فى ربوعها ،وأصبحت مقاما للأثرياء الهاربين من ضوضاء المدينة، وتنازل عبد النعيم عن مملكاته لابنه عسران، والذى مع الوقت ترك العمودية لابنيه فهمى وحسنى، اللذان قسما المنطقة إلى قسمين، وأختار كل واحد منهما قسما يشرف عليه ويفتشه يوميا بنفسه، فيطوف به داخل سيارته الفخمة.

وكان الخديوى إسماعيل قد سبق له واختار مكانا على أطراف الزمالك وأنشأ هناك قصرا عام 1869 لاستقبال الضيوف الأجانب لحفل افتتاح قناة السويس، وبعد 10 سنوات تحول سراى الجزيرة إلى فندق الجزيرة ثم فندق ماريوت فى منطقة الجزيرة، أما عبد النعيم وأقاربه قاموا بتعمير الحي بالكامل فى حين أن الخديوى إسماعيل اكتفى بتعمير طرف الجزيرة فقط .

وبذلك أصبحت منطقة الزمالك، سكنى للأمراء والأعيان والفنانين، ومنهم الأميرة فايزة والأمير طوسون إبراهيم والأمير سعيد طوسون وأغنى أغنياء مصر فى ذلك الوقت أحمد عبود باشا ومقرًا لسفارات العديد من الدول، وكانت أول فنانة سكنت حى الزمالك هى الفنانة زينب صدقي من رائدات فن التمثيل وأطلقوا عليها اسم قمر الزمالك.