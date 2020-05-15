شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء جراحة عاجلة لشق حنجري لطفلة عمرها عام للمرة الأولي بمستشفي القنايات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مستشفي القنايات المركزى، بالتنسيق مع أساتذة من مستشفي جامعة الزقازيق، بإجراء عملية جراحية عاجلة لشق حنجري، لطفله تبلغ من العمر عام واحد، وتتلقي الخدمة الطبية بوحدة العناية المركزة للأطفال بالمستشفي، وتم إجراء العملية بنجاح، والتي تعد الأولي من نوعها بالمستشفي، والطفلة الآن بحالة جيدة ومستقرة وتحت الملاحظة الطبية وتستكمل العلاج بالعناية المركزة بالمستشفي، تحت إشراف الدكتور ناصر الشافعي مدير المستشفي.

من جانبه وجه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالتنبيه على الطاقم الطبي بالالتزام الكامل بإرتداء كافة الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية، ووفقاً لسياسات ومعايير مكافحة العدوي، مقدماً الشكر لجميع الفرق الطبية، والقائمين على العمل من مستشفي الجامعة، ومستشفي القنايات على المجهود المبذول لصالح المرضي بالمحافظة.