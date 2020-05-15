شكرا لقرائتكم خبر عن القمر يقترب من المريخ الكوكب الأحمر فى ظاهرة تشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء مصر والوطن العربى قبل شروق شمس اليوم الجمعة 15 مايو 2020، ببضعة ساعات، وقوع القمر بالقرب من المريخ الكوكب الأحمر في الأفق الجنوبى الشرقى، ظاهرة تشاهد بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافى.

المريخ أصبح ساطعاً الآن مقارنة بالأشهر الماضية ويزداد إشراقا ويصنف حاليًا باعتباره ثامن ألمع جسم في سماء الليل، ومع ذلك لا يقارن بكوكب المشتري الذي يتفوق عليه بحوالى 12 مرة، حيث يُصنف المشتري رابع ألمع جسم سماوي بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالى.

من المعروف أن الأرض تتحرك أسرع فى مدارها الأصغر حول الشمس مقارنة بالمريخ والمشتري لذلك تقترب منهما يوما بعد يوم، ويتزامن مع ذلك سطوع الكوكبين تدريجيا كما يرصد في السماء.

بعد حوالى خمسة أشهر من الآن - في 13 أكتوبر 2020 - ستكون الأرض بين الشمس والمريخ ، عندها سيكون الكوكب الأحمر في أفضل أحواله هذا العام في ظاهرة تسمى التقابل وفي ذلك الوقت سيكون أكثر سطوعًا بحوالي 16 مرة مما يبدو في فجر الجمعة.

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وبشكل عام خلال الفترة من 1 إلى 30 أكتوبر 2020، سيحل كوكب المريخ محل كوكب المشتري باعتباره رابع جسم سماوي يضيء السماء، بعد الشمس والقمر والزهرة، على التوالى.

قبل ذلك سيحدث تقابل المشتري بعد شهرين فقط من الآن، في 14 يوليو 2020 وسيكون في أقصى لمعانه في سماء الأرض هذا العام بمقدار 1.2 مرة مما يبدو في 15 مايو 2020.

وهكذا يمكن ملاحظة أن سطوع المريخ يتغير بسرعة كبيرة، بينما يظل سطوع المشتري ثابتا تقريبا، وذلك لأن تغير المسافة بين الأرض والمريخ كبيرة في حين أن نسبة التغير في المسافة بين الأرض و المشتري لا تزال صغيرة إلى حد ما.

جدير بالذكر على الرغم من أن القمر والمريخ يظهران متقاربين إلى حد ما في قبة السماء فجر الجمعة، إلا أنهما ليسا قريبين من بعضهما في الفضاء، فالقمر على بعد حوالي 399,000 كيلومتر من الأرض ، بينما يبعد المريخ حوالي 425 مرة عن القمر.