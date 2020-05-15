هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على أنحاء متفرقة من محافظة قنا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أنحاء متفرقة من محافظة قنا مساء الخميس هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة وخاصة مراكز شمال المحافظة مع استمرار التقلبات في الأحوال الجوية واستمرار البرق والرعد.

كان محافظ قنا أشرف الداودي قد أصدر في وقت سابق من اليوم تعليماته لجميع رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية والمرافق الحيوية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها أو سقوط أمطار حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من أمس الخميس.



ووجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع اى طوارئ محتملة كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أي أزمات طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

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وكلف الداودى رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية بالمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.



وأكد محافظ قنا على انعقاد غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.