شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. استمتع لدعاء الشيخ محمد الفقى من كبار أئمة الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما نتحدث عن قراءة القرآن الكريم، والمبتهلين لابد أن نتذكر الشيخ محمد عبد الحفيظ الفقى، ابن محافظة كفر الشيخ، الذى أصبح من أشهر مقرئي القرآن الكريم، وإماماً تميز صوته بالعذوبة والرقة التى تتلألأ أطيافها لتشعرك بدفء الأجواء الروحانية والإيمانية خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم، وتستمع لدعاء وابتهالات للفقي بصوته المميز.

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قال القارئ محمـد عبدالحفيظ الفقي، إنه نشأ في مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وحفظ القرآن الكريم في صغره وواصل فيه حتى أتم إجازة في حفص عن عاصم وبعض القراءات، واشتغل بالكثير من المجالات منها مجال الصيدلة، وتلاوة القرآن الكريم في المناسبات وشارك في العديد من اللقاءات التليفزيونية، والتحق بكلية الدراسات الاسلامية شعبة الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، واهتم كثيرا بالقرآن الكريم في هذه المرحلة مما ساعده على الالتحاق بوزارة الأوقاف للعمل بها إماما، ثم انتقل إلى القاهرة ليواصل رحلته في الدعوة الإسلامية وقراءة القرآن الكريم .

وأضاف الفقي أنه يتواجد من الحين للأخر ببلدته سيدي سالم، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ بها العديد من الأطفال والشباب والفتيات يتميزون بصوت عذب، وعشقهم وحرصهم على تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وترديد التواشيخ المتعددة، ولابد من تشجيعهم والأخذ بيدهم ليستمتع الناس بتلك الأصوات المتميزة .