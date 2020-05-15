شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف شروط التقدم لجائزة (لوريال - يونسكو) بالتعليم العالى لإبداع المرأة فى العلوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو) عن فتح باب التقدم لجائزة "لوريال – يونسكو " للسيدات 2020-2021 فى مجال العلوم.

وحددت اللجنة شروط التقدم للجائزة حيث يجب أن تتضمن الأوراق المطلوبة باللغة الإنجليزية وهي:

1- السيرة الذاتية الخاصة بالمرشحة.

2- شرح مختصر لأهمية استحقاق المرشحة للجائزة (200 – 400 كلمة).

4- قائمة من المنشورات وبراءات الاختراع بادئة بالأحدث.

5- أهم (10) مطبوعات صادرة للمرشحة مرتبة طبقاً للأهمية مع شرح موجز لأهميتها (أقل من 150 كلمة)

6- 3 – 5 خطابات توصية من علماء متميزين من جهات مختلفة

7 - المتقدمات للترشيح يمكنهم التسجيل مباشرة على الموقع الإلكتروني:

https://www.forwomeninscience.com/fr/awards



8 - وموافاة اللجنة الوطنية بصورة على البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

[email protected]

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ويأتي تخصص هذا العام للعلوم الفيزيائية والرياضيات وعلوم الحاسب الآلي، والخاصة بإبداع المرأة وإنجازاتها البارزة في التقدم العلمي في مجال العلوم ،وتستهدف الجائزة تعزيز دور المرأة في مجال العلوم، ومكافأة الشخصيات العلمية المتميزة، حيث تبلغ قيمة الجائزة 100000 يورو.



ومن المقرر أن يتم اختيار مبدئي للترشيحات في يوليو 2020, ويتم الفحص من قبل هيئة التحكيم خلال شهر سبتمبر 2020.