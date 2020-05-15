شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 3 توصيات لمحصول القطن مع بداية التزهير .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات التي أصدرها قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، الواجب على مزارعي محصول القطن مراعاتها خلال شهر مايو الجاري، وخلال موسم زراعات القطن لزيادة الإنتاج، وجاءت أبرز التوصيات كالاتى...

إضافة السماد البوتاسى بمعدل 50 كجم سلفات بوتاسيوم دفعة واحدة بعد الخف، إضافة البوتاسيوم باستخدام 5 كجم سلفات بوتاسيوم ثلاث مرات، أو بأى مركب بوتاسى عند الوسواس وعند بداية التزهير وبعد 15 يوما.

Advertisements

كان الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، قال إن معهد بحوث القطن قام بإنتاج سلسلة من أصناف القطن المصري يحل جديدها محل قديمها ومتفوقاً عليه في قدرته الانتاجية ومتميزاً عنه ومرغوباً في صفات الجودة، وأنتج معهد بحوث القطن أكثر من 96 صنفاً، لزيادة المساحات المنزرعة والإنتاج الموسم الصيفى الجديد.

وأضاف مدير معهد القطن، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن معهد بحوث القطن نجح في الفترة الأخيرة من إنتاج مجموعة من الأصناف الجديدة المتفوقة في المحصول والجودة منها، الصنف جيزة 95: وهو من طبقة الأصناف طويلة التيلة للوجه القبلي حيث يتحمل درجات الحرارة المرتفعة ويتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالي مع التبكير في النضج بالتالي توفير مياه الري بما لا يقل عن 20% مناسب للزراعة الآلية والجني الآلي مناسب للتصنيع المحلي.

وتابع مدير معهد بحوث القطن، أن الصنف جيزة 94: من طبقة الأصناف طويلة التيلة للوجه البحري يتميز بالإنتاجية المرتفعة حيث يصل انتاجيته الي 12 قنطار/فدان مع تصافي الحليج المرتفع مما جعل التجار يفضلونه عن غيره من الاصناف كما أنه مبكر في النضج حيث مدة بقاء المحصول في الأرض من 160-170 يوم ويتميز بالشكل المندمج مما يجعله مناسب للجني الآلي. كما يتميز هذا الصنف بالصفات الغزلية المرغوبة لكل من الإنتاج المحلي والتصدير الخارجي.