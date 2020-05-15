النيابة العامة تأمر بحبس مودة الأدهم بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجريمة.
وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية تمكنت الخميس، من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، ووردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فروراً من المُلاحقة الأمنية.
وأكدت المعلومات اختباء "مودة" داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، ورصد تحرك للسيارة فجرى توقيفها.
وألفت قوات الأمن القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية "MiFi"وحقيبة تحوي أغراضها.
وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.
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