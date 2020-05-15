حلم مسجل خطر انتهى بكلبش.. كواليس مداهمة وكر لتصنيع الشادو في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات مداهمة مسكن مسجل خطر وشقيقه اتخذاه وكرا لتصنيع مخدر الشادو بمركز أوسيم شمال المحافظة.

معلومات وردت للعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، أكدت أن "إسلام.م." 26 سنة، عاطل سبق اتهامه في 11 قضية (مخدرات - سلاح)، وشقيقه "علي" سبق اتهامه في3 قضايا مخدرات، يتخذان مسكنهما بدائرة قسم أوسيم مصنعا لتجهيز مخدر الشادو.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية المنزل بقيادة الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق، وتمكنوا من ضبط المتهمين.

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بتفتيش المنزل عُثر على 1044 لفافة تحوي مخدر الشادو وزنت 2.3 كجم، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم وطلقتين وهاتفا محمول وصاعق كهربائي ومبلغ 1060 جنيها.

أمام العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها، والهاتفان لتسهيل تروجيها، والسلاح والصاعق بقصد الدفاع عن تجارتهما غير المشروعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.