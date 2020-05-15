إحباط مخطط سائق وتاجر لتهريب السجائر عبر صحراء الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أحبطت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء طارق مرزوق مخطط سائق وتاجر لتهريب كمية من السجائر مجهولة المصدر.

وردت معلومات للعميد طه فوده، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، بتهريب سائق يدعى "خيري.م." 39 سنة محل إقامتة مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتاجر يدعى "محمود.م." 51 سنة، كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر من دولة ليبيا.

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تحريات الرائد هيثم سكر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الواحات البحرية، أكدت أن المتهمين يستخدمان سيارة شفروليه تحمل رقم (ب ر 4939) خضراء اللون قيادة الأول في تهريب السجائر.

وأمكن ضبطهما في أحد الأكمنة المعدة لهما، واعترفا بتهربيهما للسجائر المضبوطة من دولة ليبيا لبيعها بالأسواق و المحلات.

تحرر المحضر رقم 523/2020 جنح القسم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.