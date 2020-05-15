أخبار مصر | عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. "التعليم" تكشف موعد إعلان إجراءات الثانوية وتقدم نصائح مهمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توفير آلية جديد لمنصة "ادمودو" لتسليم الأبحاث لطلاب مصر في الخارج، بدلا من الذهاب للسفارة، لافتا إلى أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة "ادمودو" أو لا والأمر اختياري لها، لذلك تطلب من الطلاب تسليم البحث ورقيًا كنوع من التأمين للطالب.

وقال "شوقي"، إن بعض المدارس تطلب تسليم البحث الورقي كنوع من الأمان للطالبـ وإذا كان الأمر ليس به استغلال فيجب على ولي الامر أن يسلمه ورقيًا أيضا.

وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريحات تلفزيونية، أن امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها دون تغيير وسيتم إعلان تفاصيل اجراءات امتحانات الثانوية العامة يوم الاحد المقبل في مؤتمر صحفي، بحضور رئيس الوزراء موضحا: "دول كثيرة ستعقد امتحانات الثانوية العامة مثل الأردن وفلسطين وسيكون هناك اختيارات مريحه لأولياء الأمور والطلاب ونعلن عن قرارات كثيرة بشأن الثانوية العامة الأحد المقبل".

Advertisements

وكشفت مصادر بديوان عام الوزارة أنه يوجد أكثر من 20 قرارًا جديدًا فيما يخص عقد امتحانات الثانوية العامة في ظل وجود أزمة كورونا الحالية، لافتة إلى أن الوزير سوف يعلن هذه الإجراءات والقرارات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مصلحة جميع الطلاب أرسل دكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم خطابا هاما للمديريات بشأن آلية تقييم الطلاب نزلاء السجون المقيدون بسنوات النقل بالتعليم الثانوي العام (الصف الاول والثاني الثانوي) للعام الدراسي ٢٠١٩ ٢٠٢٠

وتضمن الخطاب موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على معاملة طلاب السجون نفس معاملة طلاب المنازل من حيث تقديم مشروع بحثي واحد حتى ما تم دراسته في ١٥ مارس ٢٠٢٠ ويتم إجراء اختبارات تكميلية لمن تخلف بعذر مقبول عن حضور اختبارات الفصل الدراسي الأول هذا العام.