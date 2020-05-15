شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام «الفلاحين»: 2.4 مليون طن إجمالي الصادرات الزراعية رغم أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائما الحكومة ووزارة الزراعة بالسعي والتطوير في مجال الزراعة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي أو تقليل الفجوة في بعض المحاصيل الاستراتيجية، ولذلك تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز ونقوم بالتصدير منه، بجانب تحصيل الاكتفال الذاتي في محاصيل الفواكه مثل البرتقال والبطاطس، ونقوم بالتصدير منهم، كما أن مصر أصبحت الدولة الأولى في تصدير البرتقال، ونصدر كميات كبيرة من البطاطس.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام للنقابة، إنه على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، إلا أن الصادرات الزراعية المصرية عليها طلب شديد حيث بلغ إجمالى الصادرات الزراعية 2.4 مليون طن، نظرًا لجودتها والاجراءات التي تتخذ لتتبع الزراعة وضمان أنها ذات جودة عالية وعليها إقبال في السوق الأوروبي والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول.

وأشار الأمين العام، في تصريحات، الخميس، إلى أن مصر تنتج نحو 9 مليون طن قمح ونستورد مثلهم، ووزارة الزراعة تسعي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية واستصلاح أراضي جديدة وزراعتها بالقمح، حيث أن الرقعة الزراعية الموجودة حاليًا 9.4 مليون فدان، منهم 6.4 مليون فدان في الأرض القديمة، و3.1 مليون فدان في الأرض الجديدة في مشروعات بسيناء وجنوب الوادي وتوشكى وشرق العوينات.

أضاف: «لا بد أن يكون هناك توازن بين المحاصيل الزراعية، وبعض الأمور تحتاج لتغيير نمطي»، مؤكدًا أن موسم القمح هذا العام شهد توريد نحو 2 مليون و350 ألف طن حتى الآن، مقارنة بالعام الماضي الذي تم توريد 1.6 مليون طن قمح، بالرغم من الظروف، وأن الدولة تقدم كل التيسيرات للفلاحين، وتقدم سعر 700 جنيه لأردب القمح، ويتم صرف الأموال في 48 ساعة».