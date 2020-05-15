شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبدالراضي مديرا لمعهد علوم البحار والمصايد بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تعيين الدكتور محمود عبدالراضي دار أستاذ علوم البحار مديرا معهد علوم البحار والمصايد فرع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

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